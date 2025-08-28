Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة روابي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف روابي القابضة

وأبرزت شركة روابي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس موانئ/ الإنشاءات البحرية.

– قبطان الميناء/ الإنشاءات البحرية.

– مدير مستودع/ لوحات كهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روابي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

