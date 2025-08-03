وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير معدات الدعم الأرضي.
– مدير تخطيط الجدول الزمني.
– محلل أول تطوير الرمز المشترك.
– أخصائي أول مركز التميز.
– مدير الضرائب والزكاة.
– أخصائي الخزانة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)