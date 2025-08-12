Icon

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة Icon قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا Icon سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان Icon تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل  Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي Icon القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان Icon رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية Icon تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا Icon اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مبيعات الملحقات.

– محاسب أول.

– موظف استقبال الضيوف.

– مستشار مبيعات.

– فني طلاء سيارات.

– أخصائي أول إدارة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

