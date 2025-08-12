وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات الملحقات.
– محاسب أول.
– موظف استقبال الضيوف.
– مستشار مبيعات.
– فني طلاء سيارات.
– أخصائي أول إدارة المرافق.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)