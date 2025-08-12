وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مبيعات الملحقات.

– محاسب أول.

– موظف استقبال الضيوف.

– مستشار مبيعات.

– فني طلاء سيارات.

– أخصائي أول إدارة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)