وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي/ التفتيش القائم على المخاطر.
– مهندس أول سلامة الأصول.
– مهندس رئيسي/ ميكانيكي.
– مشرف بطانة المطاط.
– أخصائي أول/ شريك أعمال الموارد البشرية.
– مشرف السلامة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)