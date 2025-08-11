Icon

وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رئيسي/ التفتيش القائم على المخاطر.

– مهندس أول سلامة الأصول.

– مهندس رئيسي/ ميكانيكي.

– مشرف بطانة المطاط.

– أخصائي أول/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مشرف السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

