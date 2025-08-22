وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا
أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من أبها، والرياض، والدمام.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التطبيقات.
– مدير التصميم/ الهندسة المعمارية.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.
– مدير التصميم/ الكهرباء.
– مهندس تصميم رئيسي/ ميكانيكي.
– مهندس تصميم رئيسي/ مدني.
– مدرب لغة إنجليزية.
– مهندس أول تصميم/ مدني.
– مهندس أول تطوير الأعمال.
– مهندس مشتريات/ ميكانيكي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)