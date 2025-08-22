وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن

أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من أبها، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التطبيقات.

– مدير التصميم/ الهندسة المعمارية.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.

– مدير التصميم/ الكهرباء.

– مهندس تصميم رئيسي/ ميكانيكي.

– مهندس تصميم رئيسي/ مدني.

– مدرب لغة إنجليزية.

– مهندس أول تصميم/ مدني.

– مهندس أول تطوير الأعمال.

– مهندس مشتريات/ ميكانيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)