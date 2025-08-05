وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والمجمعة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرس لغة إنجليزية.
– مشرف أول المعدات الأرضية للطائرات.
– فني ورشة معدات دعم الحياة.
– فني صيانة أنظمة الخروج.
– مشرف ورشة الأسلحة.
– فني إصلاح هيكل الطائرة.
– أخصائي أول السلامة والصحة والبيئة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)