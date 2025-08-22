وظائف شاغرة بـ طيران أديل

Icon

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الرقابة التشغيلية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

