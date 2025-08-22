وظائف شاغرة بـ طيران أديل

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف الرقابة التشغيلية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الطيران، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)