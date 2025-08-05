وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من جدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وسكاكا، والأحساء، وأبو عريش.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– صيدلي إكلينيكي (جدة، والطائف).
– أخصائي ممارس مكافحة العدوى (عرعر، وحائل، وسكاكا، والأحساء).
– أخصائي تغذية إكلينيكية (أبو عريش).
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)