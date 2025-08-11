وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من محايل عسير، ونيوم، والمجمعة، ومهد الذهب، والعلا، والقنفذة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت شركة الدواء الطبية، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي (محايل عسير، ونيوم، والمجمعة، ومهد الذهب، والعلا، والقنفذة).

– مسؤول التوظيف.

– أخصائي سلسلة التوريد.

– أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الدواء الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)