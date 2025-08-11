Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من محايل عسير، ونيوم، والمجمعة، ومهد الذهب، والعلا، والقنفذة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت شركة الدواء الطبية، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بالأسماء.. تعيين 94 من خريجات معاهد المعلمات على وظائف إدارية

بالأسماء.. تعيين 94 من خريجات معاهد المعلمات على وظائف إدارية

وظائف للنساء لدى شركة المجال العربي القابضة

وظائف للنساء لدى شركة المجال العربي القابضة

– صيدلي (محايل عسير، ونيوم، والمجمعة، ومهد الذهب، والعلا، والقنفذة).

– مسؤول التوظيف.

– أخصائي سلسلة التوريد.

– أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الدواء الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخطوط القطرية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الخطوط القطرية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

حصاد اليوم