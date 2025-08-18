Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفلك

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفلك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في كل من العلا، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة الفلك

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق إداري/ المشاريع (العلا): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة..

– أخصائي البحث والتقييم (الظهران): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلوم الاجتماعية، الإحصاء، الصحة العامة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

