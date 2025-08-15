Icon

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الترخيص المسبق.

– مهندس أول مدني.

– رئيس قسم تخطيط الموارد.

– أخصائي الأسطول/ منشأة.

– مهندس أول ميكانيكي.

– مراقب المستندات.

– مدير قسم المحتوى المحلي.

– مهندس تسويق المنتجات.

– مهندس معماري.

– مساعد مهندس مراقبة الجودة.

– مهندس تخطيط/ ميكانيكي.

– أخصائي مبيعات.

– مهندس تخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

