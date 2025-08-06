وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة خالد بن سلمان يبحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار مع وزير الدفاع الأمريكي مخلفات النخيل في العُلا تتحول إلى سماد عضوي يُغذّي التربة ويُنعش الزراعة العناية بالحرمين تقدم خدماتها للقاصدين على مدار الساعة الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجوف، وجدة.
وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس فريق المبيعات.
– مدير أعمال المستودعات.
– مشرف المبيعات.
وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)