وظائف شاغرة بـ متاجر بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنظيم الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الطب البيطري، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)