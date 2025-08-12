وظائف شاغرة بـ متاجر بنده

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تنظيم الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الطب البيطري، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)