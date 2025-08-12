Icon

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية Icon أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة Icon حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية Icon أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة  Icon جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة Icon تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات Icon المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق  Icon وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ متاجر بنده

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة بـ متاجر بنده
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

وظائف صحية وهندسية شاغرة في تخصصي الدمّام

وظائف صحية وهندسية شاغرة في تخصصي الدمّام

– مدير تنظيم الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، علوم الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، الطب البيطري، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

حصاد اليوم