وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي رصد وتفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء، الصحة العامة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول إدارة الرعاية الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الطب، المعلوماتية الصحية، التأمين الصحي)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)