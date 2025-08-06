Icon

أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية Icon وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة Icon خالد بن سلمان يبحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار مع وزير الدفاع الأمريكي Icon مخلفات النخيل في العُلا تتحول إلى سماد عضوي يُغذّي التربة ويُنعش الزراعة Icon العناية بالحرمين تقدم خدماتها للقاصدين على مدار الساعة Icon الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف في أسواق العقيل تطرحها غرفة حفر الباطن

وظائف في أسواق العقيل تطرحها غرفة حفر الباطن

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

#وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

– أخصائي رصد وتفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء، الصحة العامة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول إدارة الرعاية الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الطب، المعلوماتية الصحية، التأمين الصحي)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ

حصاد اليوم