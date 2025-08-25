Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

– رئيس قسم إدارة عملاء الخدمات الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة الميزانية والتخطيط المالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

