وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الاستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)