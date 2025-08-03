Icon

غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع Icon أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية  Icon القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير Icon قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن Icon مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج Icon ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد Icon سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال Icon إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

وظائف شاغرة في تطوير التعليم القابضة

وظائف شاغرة في تطوير التعليم القابضة

– أخصائي الاستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم