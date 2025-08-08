Icon

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التسويق.

– محلل إدارة دورة الإيرادات.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي أول محاسبة.

– محلل أول استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.

– مستشار الائتمان والتحصيل.

– أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

– أخصائي أول العلاج التنفسي.

– فني أول العلاج التنفسي.

– أخصائي أول أمراض النساء والتوليد.

– طبيب الأشعة.

– أخصائي السمعيات.

– أخصائي أول تحسين الأعمال.

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– ممرض/ـة.

– مدير الحالة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

