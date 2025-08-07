وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

Icon

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير التدريب والتطوير.

– رئيس فريق ذكاء الأعمال.

– خبير أول الاستجابة للحوادث السيبرانية.

– مدير قسم الاستجابة للحوادث السيبرانية.

– خبير أول هندسة وهيكلة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

حصاد اليوم