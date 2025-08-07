مزرعة سعودية تشارك بـ111 صقرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مجموعة روشن العقارية وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك 28 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير التدريب والتطوير.
– رئيس فريق ذكاء الأعمال.
– خبير أول الاستجابة للحوادث السيبرانية.
– مدير قسم الاستجابة للحوادث السيبرانية.
– خبير أول هندسة وهيكلة البيانات.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)