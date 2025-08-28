Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المنتجات.

– رئيس فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

– مدير قسم الدعم الفني.

– خبير أول المرافق والصيانة.

– خبير أول مخاطر الاحتيال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

