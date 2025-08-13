Icon

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول ذكاء الأعمال: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، البرمجة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي مكتبة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الضرائب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

