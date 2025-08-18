Icon

وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول العلاقات الثنائية.

– مدير إدارة الأداء الصناعي والتقرير.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

