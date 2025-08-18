وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول العلاقات الثنائية.
– مدير إدارة الأداء الصناعي والتقرير.
– مدير مشروع.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)