وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– اخصائي أول الارتباطات والحجوزات.

– محلل السلامة والوقاية.

– أخصائي علاقات المستفيدين.

– خبير الخدمات التقنية.

– خبير خدمات قواعد بيانات.

– خبير أمن البنية التحتية.

– أخصائي أول عمليات التطبيقات.

– أخصائي أول تجربة شركاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

