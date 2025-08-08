وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف

Icon

الجمعة ٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والهفوف، وعسير.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم لف المحركات.

– فني أول الدهان/ الطلاء (عدد وظيفتين).

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدد وظيفتين).

– مساعد أعمال البناء والمواد.

– مصمم جرافيك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

