Icon

ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟ Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، وحفر الباطن.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الخدمة المدنية تعلن عن وظائف هندسية عبر جدارة

الخدمة المدنية تعلن عن وظائف هندسية عبر جدارة

وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع بجدة والجبيل

وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع بجدة والجبيل

– مدير الحوكمة والامتثال (الدمام).

– مدير إدارة العمليات الأمنية (حفر الباطن).

– مسؤول التوريد والاختيار/ القوى العاملة (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة علم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة علم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

حصاد اليوم