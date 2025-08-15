Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

#وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

وظائف شاغرة لحراس مدارس وزوجاتهم بـ”تعليم الطائف”

وظائف شاغرة لحراس مدارس وزوجاتهم بـ”تعليم الطائف”

– تنفيذي أول مبيعات.

– خبير فني.

– مسؤول ضمان جودة وامتثال المنتجات.

– مشرف خدمات الورشة.

– ممثل أول المبيعات.

– مشغل آلة.

– مشغل مستودع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

