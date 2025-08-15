وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، والخبر، وجدة.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي أول مبيعات.
– خبير فني.
– مسؤول ضمان جودة وامتثال المنتجات.
– مشرف خدمات الورشة.
– ممثل أول المبيعات.
– مشغل آلة.
– مشغل مستودع.
وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)