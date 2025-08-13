وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراجع مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– مراجع مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)