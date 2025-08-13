وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مراجع مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)