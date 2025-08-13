Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5 إيضاحات

بدء التقديم على وظائف التجارة عبر نظام جدارة .. هنا الآلية و5...

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

– مراجع مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مراجع مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

