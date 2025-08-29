Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العلاقات العامة.

– مدير قسم التخطيط والتصميم.

– مساعد مدير إدارة المرافق.

– رئيس فريق إدارة العقارات.

– مساعد رئيس فريق إدارة العقارات.

– مدير المبيعات.

– مساعد مدير تطوير الأعمال.

– مدقق استراتيجية ونمو وحدات الأعمال.

– رئيس فريق خدمات السلامة الفنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

