وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الزراعة والأمن الغذائي العالمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الزراعية، الأمن الغذائي، اقتصاد الزراعة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي موارد المياه العالمية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة المياه، هندسة المياه، اقتصاديات المياه، دراسات التنمية الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)