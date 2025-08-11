Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة روابي القابضة

وظائف شاغرة في شركة روابي القابضة

وظائف شاغرة على بند الأجور لدى فروع ديوان المراقبة العامة

وظائف شاغرة على بند الأجور لدى فروع ديوان المراقبة العامة

– أخصائي أول الزراعة والأمن الغذائي العالمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الزراعية، الأمن الغذائي، اقتصاد الزراعة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي موارد المياه العالمية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة المياه، هندسة المياه، اقتصاديات المياه، دراسات التنمية الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة تداول

حصاد اليوم