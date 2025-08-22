وظائف شاغرة في الخزف السعودي

الصحة القابضة تعلن جاهزيتها في استقبال المتبرعين بالدم أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وبريدة.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات أول/ صالة العرض.
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدد 3 وظائف).
– رئيس قسم مشاريع البناء.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)