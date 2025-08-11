Icon

وظائف شاغرة في الخطوط القطرية

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، وينبع.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أعمال (الرياض).

– مدير حسابات (الدمام).

– مسؤول مناوب خدمات المطار (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

