وظائف شاغرة في العليان القابضة

مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا سماء السعودية والعالم القديم بلا بدر هذا الشهر ورصد قمر سمك الحفش فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور المشاركة بالمزاد الدولي لمزارع الإنتاج ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية 30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي حسابات رئيسي (الرياض).
– محلل التخطيط المالي وإعداد التقارير (الخبر).
– مشرف متجر (الدمام).
– موظف مبيعات (الرياض).
– مفتش مراقبة الجودة (الدمام).
وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)