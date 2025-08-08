وظائف شاغرة في العليان القابضة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي حسابات رئيسي (الرياض).

– محلل التخطيط المالي وإعداد التقارير (الخبر).

– مشرف متجر (الدمام).

– موظف مبيعات (الرياض).

– مفتش مراقبة الجودة (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)