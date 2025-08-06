وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس حوكمة البيانات والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تحليل البيانات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الحوكمة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير تمكين وحوكمة الابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس حسابات أعمال الوجهة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)