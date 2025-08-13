وظائف شاغرة في بنك الجزيرة

أعلن بنك الجزيرة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف بنك الجزيرة

وأبرزت إدارة بنك الجزيرة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تنفيذ الأحكام المالية القضائية.

– مسؤول عمليات تأجير السيارات.

– مشرف أول العمليات.

– مدير تصميم رحلة تميز خدمة العملاء.

– أخصائي عمليات البيع بالتجزئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة بنك الجزيرة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)