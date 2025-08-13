وظائف شاغرة في بنك الجزيرة

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر 155 وفاة بحمى لاسا منذ بداية العام في نيجيريا توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 6 مناطق Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
أعلن بنك الجزيرة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت إدارة بنك الجزيرة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تنفيذ الأحكام المالية القضائية.
– مسؤول عمليات تأجير السيارات.
– مشرف أول العمليات.
– مدير تصميم رحلة تميز خدمة العملاء.
– أخصائي عمليات البيع بالتجزئة.
وأوضحت إدارة بنك الجزيرة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)