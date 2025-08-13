وظائف شاغرة في بنك D360 الرقمي

أعلن البنك الرقمي السعودي “D360”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف D360 BANK

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول الواجهة الخلفية/ تطوير البرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصص البرمجيات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس خدمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)