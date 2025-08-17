وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي حماية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة مكان العمل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)