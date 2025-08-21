Icon

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات النقل البري.

– مشرف العمليات المالية.

– مدير برج مراقبة سلسلة التوريد.

– مدير الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الوقاية من الحرائق والإنقاذ.

– مساعد قائد إطفاء الوجهة.

– مساعد مفوض الإطفاء.

– رئيس إطفاء الوجهة.

– أخصائي علم الفلك.

– مراسل الطائرات.

– أخصائي المالية.

– مشرف الرقابة التشغيلية.

– مشرف عمليات المطار.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مساعد مدير الخدمات الأرضية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

