وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل/ إعادة التدوير (الرياض).

– فني مراقبة الجودة، (الدمام).

– محلل تخطيط الإنتاج (الدمام).

– ممثل إعادة التدوير (الرياض).

– محلل أول الامتثال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

