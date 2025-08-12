وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل/ إعادة التدوير (الرياض).
– فني مراقبة الجودة، (الدمام).
– محلل تخطيط الإنتاج (الدمام).
– ممثل إعادة التدوير (الرياض).
– محلل أول الامتثال (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)