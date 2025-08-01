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وظائف شاغرة في شركة الفنار

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس منسق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

– رئيس أعمال البناء.

– مساعد مهندس/ مراقبة جودة الإلكترونيات.

– مفتش أول ضمان ومراقبة الجودة.

– رئيس فريق تطبيقات سلسلة التوريد.

– مفتش أول مدني/ معماري.

– مهندس فني المنتجات.

– مدير قسم التصميم الميكانيكي.

– مهندس أول خطوط النقل والتوزيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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