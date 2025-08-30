Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

رابط التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام

رابط التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام

وظائف شاغرة في “صوامع الغلال” بفرع الجموم

وظائف شاغرة في “صوامع الغلال” بفرع الجموم

– مدير المكتب الفني.

– مساعد مهندس/ خدمة العملاء.

– مهندس صيانة/ مصنع الكابلات.

– مصمم.

– مهندس أول ضمان جودة المشتريات.

– محلل النظم والعمليات.

– مساعد متجر.

– مدير قسم مختبر الإنتاج.

– مدير مبيعات المنطقة.

– أخصائي المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

