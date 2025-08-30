وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وبريدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المكتب الفني.
– مساعد مهندس/ خدمة العملاء.
– مهندس صيانة/ مصنع الكابلات.
– مصمم.
– مهندس أول ضمان جودة المشتريات.
– محلل النظم والعمليات.
– مساعد متجر.
– مدير قسم مختبر الإنتاج.
– مدير مبيعات المنطقة.
– أخصائي المبيعات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)