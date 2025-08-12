Icon

وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وعسير.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التخطيط.

– مدير التخطيط/ مدينة الملاهي.

– مدير المشتريات.

– مهندس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول العقود.

– مهندس مدني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

