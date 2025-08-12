وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة في شركة جسارة لإدارة المشاريع 13 وظيفة شاغرة للخريجين بـ شركة ياسرف وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وعسير.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التخطيط.
– مدير التخطيط/ مدينة الملاهي.
– مدير المشتريات.
– مهندس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مدير أول العقود.
– مهندس مدني.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)