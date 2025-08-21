ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي هندسة توليد الطاقة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد محاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)