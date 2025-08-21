وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي هندسة توليد الطاقة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد محاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)