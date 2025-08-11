وظائف شاغرة في شركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مشروع.

– مدير رئيسي المنتج.

– مهندس أول/ مستشار الذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)