Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بـ شركة معادن Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة علم

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة علم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف على بند الأجور والمستخدمين في مديرية الشؤون الصحية ببيشة

وظائف على بند الأجور والمستخدمين في مديرية الشؤون الصحية ببيشة

هنا شروط التقدم لوظائف شركة الملاحة الجوية في جدة

هنا شروط التقدم لوظائف شركة الملاحة الجوية في جدة

– مدير أول مشروع.

– مدير رئيسي المنتج.

– مهندس أول/ مستشار الذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم