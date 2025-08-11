وظائف شاغرة في شركة علم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول مشروع.
– مدير رئيسي المنتج.
– مهندس أول/ مستشار الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)