وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول إدارة المرافق والأداء والمخاطر وتخطيط استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)