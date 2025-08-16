Icon

وظائف شاغرة في شركة معادن

السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي التميز التشغيلي.

– مهندس أول التفتيش.

– أخصائي أداء الصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير.

– أخصائي رئيسي الضمان والامتثال.

– جيولوجي رئيسي/ نمذجة الموارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

