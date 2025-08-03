ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بـ3.2% في الربع الثاني 2025 تفشٍّ واسع لحمى الضنك في دول المحيط الهادئ وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على 8 مناطق نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار المواصفات: احذروا الشموع السحرية طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
أعلنت شركة نسما وشركاؤها، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول هندسة المشروع.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.
– سكرتير تنفيذي.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ ميكانيكي.
– مدير ضمان ومراقبة جودة الموقع.
– منسق الأمن.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)