وظائف شاغرة في شركة نسما وشركاؤها

أعلنت شركة نسما وشركاؤها، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول هندسة المشروع.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.

– سكرتير تنفيذي.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ ميكانيكي.

– مدير ضمان ومراقبة جودة الموقع.

– منسق الأمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)