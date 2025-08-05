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وظائف شاغرة في شركة ياسرف

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس أول السلامة الوظيفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية، هندسة أنظمة التحكم)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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