وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والجبيل، والمجمعة، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الأسلحة وأجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة القيادة.

– مدير ضمان تدريب الطيران.

– مدرب برامج التعليمية.

– مدرب فني الاتصالات الإلكترونية.

– مفتش ضمان الجودة.

– مدير خدمات التدريب.

– أخصائي فني أول/ إلكترونيات الطيران.

– منسق خلية معدات الاختبار والقياس.

– مدرب إلكترونيات الطيران.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)