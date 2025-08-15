وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والجبيل، والمجمعة، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الأسلحة وأجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة القيادة.
– مدير ضمان تدريب الطيران.
– مدرب برامج التعليمية.
– مدرب فني الاتصالات الإلكترونية.
– مفتش ضمان الجودة.
– مدير خدمات التدريب.
– أخصائي فني أول/ إلكترونيات الطيران.
– منسق خلية معدات الاختبار والقياس.
– مدرب إلكترونيات الطيران.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)