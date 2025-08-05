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وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي إمكانية الوصول للمشاة.

– أخصائي أنظمة النقل الذكية.

– مصمم جرافيك.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي إدارة الأداء.

– مهندس ضمان الجودة.

– مسؤول تنسيق أصحاب المصلحة.

– مهندس اختبار وتشغيل الأنظمة.

– كاتب تقني.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس الجودة.

– مدير أول المخاطر.

– مدير الإنشاءات.

– مدير الجودة.

– مدير مشروع.

– مهندس أول سباكة.

– منسق أول بيئي.

– مدير العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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