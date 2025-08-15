Icon

وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

وظائف إدارية شاغرة للنساء في شركة مازولا

– مدير المبيعات.

– مستشار أول الاستراتيجية المؤسسي.

– أخصائي أول اللوجستيات.

– منسق عمليات الصيانة.

– فني صيانة.

– ممثل أول المبيعات.

– مسؤول السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

