وظائف شاغرة في فروع شركة جسارة

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة جسارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التقارير.

– مدير الابتكار والتسليم الرقمي.

– مهندس مراقبة المشاريع.

– مهندس أول مراقبة المشاريع.

– مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.

– مدير المخاطر.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– أخصائي هندسة الجيوتقنية والمياه.

– مدير مركز التميز والحوكمة.

– أخصائي تخطيط التنقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

